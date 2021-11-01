Каталог Компанија
Ambarella
Радите овде? Затражите своју компанију

Ambarella Плате

Распон плата Ambarella је од $54,354 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $305,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ambarella. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Hardverski inženjer
Median $255K

ASIC inženjer

Softverski inženjer
Median $54.4K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Poslovni analitičar
$235K
Marketing
$231K
Arhitekta rešenja
$251K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Ambarella је Menadžer softverskog inženjerstva са годишњом укупном компензацијом од $305,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ambarella је $243,210.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Ambarella

Повезане компаније

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси