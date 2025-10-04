Direktorijum kompanija
Amazon

Продукт Дизајн Менаџер Nivo

L7

Nivoi u Amazon

  1. L4
  2. L5
  3. L6
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
$446,100
Osnovna plata
$192,000
Akcije ()
$215,800
Bonus
$38,300

Amazon logo

$13K

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
