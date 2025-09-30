Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Alteryx kreće se od $177K po year za Software Engineer do $256K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $199K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)