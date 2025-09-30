Direktorijum kompanija
Alteryx
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Bengaluru

Alteryx Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Alteryx kreće se od ₹2.29M po year za Associate Software Engineer do ₹7.04M po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹4.23M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Prikaži 2 Više nivoa
₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Софтверски Инжењер sa Alteryx in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹7,879,187. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Софтверски Инжењер role in Greater Bengaluru ay ₹3,914,353.

