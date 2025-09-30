Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Alteryx kreće se od ₹2.29M po year za Associate Software Engineer do ₹7.04M po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹4.23M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)