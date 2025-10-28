Softverski Inženjer kompenzacija in India u Alteryx kreće se od ₹2.27M po year za Associate Software Engineer do ₹7.01M po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.21M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)