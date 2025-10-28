Alteryx Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in India u Alteryx kreće se od ₹2.27M po year za Associate Software Engineer do ₹7.01M po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹4.21M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( INR ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.4 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.4 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.40 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Alteryx ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv