Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$166K - $193K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$153K$166K$193K$214K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer Prodaje poziciju u Alteryx in United States iznosi $214,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alteryx za Inženjer Prodaje poziciju in United States je $153,000.

Drugi resursi