  • Plate
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plate

Alteryx Prodaja Plate

Prodaja kompenzacija in United States u Alteryx iznosi $241K po year za Senior Sales. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $220K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Alteryx in United States iznosi $340,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alteryx za Prodaja poziciju in United States je $150,000.

