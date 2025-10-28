Direktorijum kompanija
Alteryx
Alteryx Menadžer Proizvoda Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Alteryx in Czech Republic iznosi CZK 1,932,908 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alteryx za Menadžer Proizvoda poziciju in Czech Republic je CZK 1,411,863.

