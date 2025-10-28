Alteryx Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Alteryx kreće se od $120K do $174K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $137K - $156K United States Uobičajeni opseg Mogući opseg $120K $137K $156K $174K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Raspored sticanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.4 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.4 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.40 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Alteryx ?

