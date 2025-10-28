Direktorijum kompanija
Alteryx
  • Plate
  • Konsultant za Upravljanje

  • Sve Konsultant za Upravljanje plate

Alteryx Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Alteryx kreće se od $120K do $174K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$137K - $156K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$120K$137K$156K$174K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Alteryx in United States iznosi $174,168 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alteryx za Konsultant za Upravljanje poziciju in United States je $119,556.

