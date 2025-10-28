Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Uspeh Korisnika

  • Sve Uspeh Korisnika plate

Alteryx Uspeh Korisnika Plate

Prosečna Uspeh Korisnika ukupna kompenzacija in India u Alteryx kreće se od ₹2.1M do ₹2.99M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alteryx. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹2.4M - ₹2.81M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alteryx, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Uspeh Korisnika poziciju u Alteryx in India iznosi ₹2,991,697 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alteryx za Uspeh Korisnika poziciju in India je ₹2,096,745.

