Софтверски Инжењер kompenzacija in Italy u ALTEN kreće se od €27.5K po year za Software Engineer I do €36.6K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Italy iznosi €30.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ALTEN. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u ALTEN?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u ALTEN in Italy iznosi €36,566 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ALTEN za Софтверски Инжењер poziciju in Italy je €30,296.

