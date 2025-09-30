Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Montreal u ALTEN kreće se od CA$85.5K po year za Software Engineer I do CA$91.4K po year za Software Engineer II. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Montreal iznosi CA$88.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ALTEN. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
