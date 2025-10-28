Softverski Inženjer kompenzacija in Italy u ALTEN kreće se od €26.8K po year za Software Engineer I do €35.7K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Italy iznosi €29.6K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ALTEN. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
