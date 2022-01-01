Direktorijum kompanija
AlphaSights
AlphaSights Plate

Plate AlphaSights kreću se od $74,625 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $240,790 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AlphaSights. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $150K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $130K
Продаја
Median $135K

Регрутер
Median $80.5K
Кастомер Сервис
$81.6K
Дата Сајентист
$164K
Менаџмент Консултант
$119K
Маркетинг
$74.6K
Пројект Менаџер
$127K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$241K
Венчур Капиталиста
$83.6K
ЧПП

Najwyżej płatnym stanowiskiem w AlphaSights jest Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $240,790. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlphaSights wynosi $127,400.

