AlphaSense Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AlphaSense. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹4.4M - ₹5.33M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji AlphaSense, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u AlphaSense in India iznosi ₹5,673,301 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaSense za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹4,059,345.

