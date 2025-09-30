Direktorijum kompanija
AlphaSense
AlphaSense Софтверски Инжењер Plate u Greater Delhi Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Delhi Area u AlphaSense iznosi ₹3.59M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AlphaSense. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
Ukupno godišnje
₹3.59M
Nivo
Senior Software Engineer
Osnovna plata
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u AlphaSense?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji AlphaSense, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u AlphaSense in Greater Delhi Area iznosi ₹5,814,791 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaSense za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Delhi Area je ₹3,093,996.

