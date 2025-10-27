Direktorijum kompanija
AlphaSense
  Plate
  Prodaja

  Sve Prodaja plate

AlphaSense Prodaja Plate

Medijana Prodaja kompenzacionog paketa in United Kingdom u AlphaSense iznosi £65.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AlphaSense. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£45.4K
Nivo
-
Osnovna plata
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji AlphaSense, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u AlphaSense in United Kingdom iznosi £107,654 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaSense za Prodaja poziciju in United Kingdom je £45,377.

