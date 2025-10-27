Direktorijum kompanija
AlphaSense
AlphaSense Finansijski Analitičar Plate

Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in India u AlphaSense kreće se od ₹582K do ₹815K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AlphaSense. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹630K - ₹732K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹582K₹630K₹732K₹815K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji AlphaSense, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u AlphaSense in India iznosi ₹814,641 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaSense za Finansijski Analitičar poziciju in India je ₹581,887.

