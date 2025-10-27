Direktorijum kompanija
Medijana Finansijski Analitičar kompenzacionog paketa in India u AlphaGrep Securities iznosi ₹10.95M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AlphaGrep Securities. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹10.95M
Nivo
2
Osnovna plata
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u AlphaGrep Securities in India iznosi ₹14,082,003 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlphaGrep Securities za Finansijski Analitičar poziciju in India je ₹6,318,962.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AlphaGrep Securities

