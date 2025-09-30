Direktorijum kompanija
Allstate
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • India

Allstate Софтверски Инжењер Plate u India

Софтверски Инжењер kompenzacija in India u Allstate kreće se od ₹984K po year za B1 do ₹2.33M po year za B2. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.58M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allstate. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
A1
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Allstate?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Allstate in India iznosi ₹3,554,980 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Allstate za Софтверски Инжењер poziciju in India je ₹1,578,722.

