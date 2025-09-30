Софтверски Инжењер kompenzacija in India u Allstate kreće se od ₹984K po year za B1 do ₹2.33M po year za B2. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.58M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allstate. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
