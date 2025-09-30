Актуар kompenzacija in Greater Chicago Area u Allstate iznosi $90K po year za Analyst. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $105K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allstate. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
