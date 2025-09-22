Direktorijum kompanija
Alloy
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Alloy Солушн Архитекта Plate

Prosečna Солушн Архитекта ukupna kompenzacija in United States u Alloy kreće se od $100K do $142K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alloy. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$113K - $129K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$100K$113K$129K$142K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Alloy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Alloy in United States iznosi $142,279 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alloy za Солушн Архитекта poziciju in United States je $100,077.

