Medijana Менаџмент Консултант kompenzacionog paketa in Germany u Allianz iznosi €78.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allianz. Poslednje ažuriranje: 9/21/2025

Medijanski paket
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€78.7K
Nivo
L3
Osnovna plata
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.9K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

€142K

Najnoviji podaci o platama
The highest paying salary package reported for a Менаџмент Консултант at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Менаџмент Консултант role in Germany is €79,401.

