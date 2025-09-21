Direktorijum kompanija
Allianz
  • Plate
  • Финансијски Аналитичар

  • Sve Финансијски Аналитичар plate

Allianz Финансијски Аналитичар Plate

Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in United States u Allianz iznosi $85K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allianz. Poslednje ažuriranje: 9/21/2025

Medijanski paket
company icon
Allianz
Finance
Minneapolis, MN
Ukupno godišnje
$85K
Nivo
L1
Osnovna plata
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Финансијски Аналитичар poziciju u Allianz in United States iznosi $185,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Allianz za Финансијски Аналитичар poziciju in United States je $85,000.

