Direktorijum kompanija
Allianz
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Рачуновођа

  • Sve Рачуновођа plate

Allianz Рачуновођа Plate

Medijana Рачуновођа kompenzacionog paketa in Germany u Allianz iznosi €49.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Allianz. Poslednje ažuriranje: 9/21/2025

Medijanski paket
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€49.7K
Nivo
S2
Osnovna plata
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Рачуновођа ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Рачуновођа poziciju u Allianz in Germany iznosi €72,465 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Allianz za Рачуновођа poziciju in Germany je €49,721.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Allianz

Srodne kompanije

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi