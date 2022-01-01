Каталог Компанија
AlixPartners
AlixPartners Плате

Распон плата AlixPartners је од $84,619 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $435,750 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AlixPartners. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Konsultant menadžmenta
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Poslovni analitičar
$432K
Razvoj poslovanja
$413K

Naučnik podataka
$101K
Finansijski analitičar
$84.6K
Ljudski resursi
$199K
Menadžer projekta
$176K
Softverski inženjer
$191K
Tehnički menadžer programa
$221K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AlixPartners је Konsultant menadžmenta at the Director level са годишњом укупном компензацијом од $435,750. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AlixPartners је $210,050.

