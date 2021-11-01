Direktorijum kompanija
Align Technology
Align Technology Plate

Plate Align Technology kreću se od $8,645 ukupne kompenzacije godišnje za Графички Дизајнер na nižem nivou do $257,280 za Информациони Технолог (ИТ) na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Align Technology. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L6 $147K
L7 $150K

Backend softverski inženjer

Машински Инжењер
Median $155K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $153K

Бизнис Аналитичар
Median $120K
Продукт Менаџер
Median $203K
Дата Сајентист
Median $143K
Биомедицински Инжењер
$79.6K
Дата Аналитичар
$184K
Финансијски Аналитичар
$231K
Графички Дизајнер
$8.6K
Информациони Технолог (ИТ)
$257K
Правни
$124K
Менаџмент Консултант
$142K
Маркетинг
$61.2K
Пројект Менаџер
$256K
Сајберсекјурити Аналитичар
$101K
УИкс Ресерчер
$126K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Align Technology je Информациони Технолог (ИТ) at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $257,280. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Align Technology je $145,111.

