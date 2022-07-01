Direktorijum kompanija
AlertMedia Plate

Plate AlertMedia kreću se od $85,680 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $124,440 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AlertMedia. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Продукт Менаџер
$120K
Продаја
$85.7K
Софтверски Инжењер
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u AlertMedia je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $124,440. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AlertMedia je $120,395.

Drugi resursi