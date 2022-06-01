Каталог Компанија
Aledade
Радите овде? Затражите своју компанију

Aledade Плате

Распон плата Aledade је од $96,900 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $250,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aledade. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $250K
Menadžer proizvoda
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Administrativni asistent
$101K
Poslovni analitičar
$99.5K
Analitičar podataka
$96.9K
Pravni poslovi
$139K
Dizajner proizvoda
$158K
Regrutер
$128K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Aledade, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aledade je Menadžer softverskog inženjerstva s ročnou celkovou kompenzáciou $250,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aledade je $135,430.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Aledade

Повезане компаније

  • CME
  • Evidation Health
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси