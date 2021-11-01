Каталог Компанија
Alchemy
Alchemy Плате

Распон плата Alchemy је од $130,650 у годишњој укупној компензацији за Konsultant menadžmenta на доњем крају до $263,675 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Alchemy. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $240K
Konsultant menadžmenta
$131K
Menadžer proizvoda
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Regrutер
$179K
Menadžer softverskog inženjerstva
$264K
UX istraživač
$149K
Често постављана питања

据报道，Alchemy最高薪的职位是Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level，年总薪酬为$263,675。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Alchemy的年总薪酬中位数为$209,550。

