Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in United States u Alarm.com kreće se od $133K do $189K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alarm.com. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Alarm.com, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
0%
GOD 1
40%
GOD 2
0%
GOD 3
40%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Alarm.com, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (NaN% po periodu)
40% stiče se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)
0% stiče se u 3rd-GOD (NaN% po periodu)
40% stiče se u 4th-GOD (40.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
