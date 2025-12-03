Direktorijum kompanija
Alarm.com
Alarm.com Elektroinženjer Plate

Prosečna Elektroinženjer ukupna kompenzacija in United States u Alarm.com kreće se od $184K do $268K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alarm.com. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$211K - $241K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$184K$211K$241K$268K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alarm.com, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

0%

GOD 1

40%

GOD 2

0%

GOD 3

40%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Alarm.com, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (NaN% po periodu)

  • 40% stiče se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)

  • 0% stiče se u 3rd-GOD (NaN% po periodu)

  • 40% stiče se u 4th-GOD (40.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Elektroinženjer poziciju u Alarm.com in United States iznosi $267,860 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alarm.com za Elektroinženjer poziciju in United States je $183,870.

Drugi resursi

