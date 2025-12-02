Direktorijum kompanija
Alan
Alan Marketing Plate

Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in France u Alan kreće se od €34.4K do €48.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alan. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$42.9K - $49.9K
France
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$39.6K$42.9K$49.9K$55.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Alan, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

7 years post-termination exercise window.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Alan in France iznosi €48,108 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alan za Marketing poziciju in France je €34,363.

Drugi resursi

