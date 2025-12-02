Direktorijum kompanija
Alaan
Alaan Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Alaan kreće se od ₹1.83M do ₹2.56M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alaan. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$22.5K - $26.2K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$20.8K$22.5K$26.2K$29.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Alaan?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Alaan in India iznosi ₹2,556,595 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alaan za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,826,139.

