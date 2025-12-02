Direktorijum kompanija
AkzoNobel
Prosečna Računovođa ukupna kompenzacija in Netherlands u AkzoNobel kreće se od €65.3K do €95.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AkzoNobel. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$86.5K - $98.6K
Netherlands
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$75.3K$86.5K$98.6K$110K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u AkzoNobel?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u AkzoNobel in Netherlands iznosi €95,138 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AkzoNobel za Računovođa poziciju in Netherlands je €65,307.

Drugi resursi

