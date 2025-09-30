Direktorijum kompanija
Akveo
  Plate
  Софтверски Инжењер

  Sve Софтверски Инжењер plate

  Warsaw Metropolitan Area

Akveo Софтверски Инжењер Plate u Warsaw Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area u Akveo iznosi PLN 225K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Akveo. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 225K
Nivo
L2
Osnovna plata
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Akveo?

PLN 600K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Akveo in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 266,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo for the Софтверски Инжењер role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 225,000.

