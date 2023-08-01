Каталог Компанија
Akveo
Akveo Плате

Распон плата Akveo је од $38,925 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $84,420 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Akveo. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Menadžer dizajna proizvoda
$58.4K
Regrutер
$38.9K
Softverski inženjer
$60.3K

Arhitekta rešenja
$84.4K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Akveo је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $84,420. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Akveo је $59,364.

