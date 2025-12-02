Direktorijum kompanija
Akvelon
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Serbia u Akvelon kreće se od $66.3K do $90.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Akvelon. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$71K - $85.8K
Serbia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$66.3K$71K$85.8K$90.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Akvelon?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Akvelon in Serbia iznosi $90,480 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Akvelon za Naučnik Podataka poziciju in Serbia je $66,300.

Drugi resursi

