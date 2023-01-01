Каталог Компанија
Akvelon Плате

Распон плата Akvelon је од $13,875 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $42,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Akvelon. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $42K

Full-Stack softverski inženjer

Ljudski resursi
$18.6K
Regrutер
$13.9K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Akvelon је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $42,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Akvelon је $18,622.

