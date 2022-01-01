Каталог Компанија
AKQA
AKQA Плате

Распон плата AKQA је од $12,040 у годишњој укупној компензацији за Menadžer dizajna proizvoda на доњем крају до $130,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AKQA. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Dizajner proizvoda
Median $65K
Poslovni analitičar
$81.8K

Kreativni pisac
$63.8K
Marketing
$119K
Menadžer dizajna proizvoda
$12K
Menadžer projekta
$112K
Menadžer softverskog inženjerstva
$106K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AKQA је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $130,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AKQA је $93,899.

