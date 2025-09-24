Direktorijum kompanija

  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Akoya Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Akoya iznosi $130K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Akoya. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Akoya
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
$130K
Nivo
-
Osnovna plata
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Akoya?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

ለСофтверски Инжењер በAkoya in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$150,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAkoya ለСофтверски Инжењер ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $125,000 ነው።

