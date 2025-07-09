Akkodis Плате

Каталог Компанија
Распон плата Akkodis је од $3,989 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $233,199 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Akkodis. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $109K
Biomedicinski inženjer
$52.9K
Naučnik podataka
$60.1K

Informatičar (IT)
$44.4K
Menadžer proizvoda
$52.1K
Menadžer programa
$94.1K
Regrutер
$4K
Prodaja
$233K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Akkodis is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

Остали ресурси