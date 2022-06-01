Каталог Компанија
Aisera
Aisera Плате

Распон плата Aisera је од $31,032 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $283,575 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Aisera. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Naučnik podataka
$164K
Menadžer proizvoda
$226K
Menadžer programa
$284K

Prodaja
$186K
Prodajni inženjer
$281K
Softverski inženjer
$31K
Често постављана питања

Aisera में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Menadžer programa at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $283,575 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Aisera में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $206,163 है।

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Aisera

Остали ресурси