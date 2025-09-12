Direktorijum kompanija
Airtel Africa
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Airtel Africa Plate

Plate Airtel Africa kreću se od $5,814 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Poslovnih Operacija na nižem nivou do $241,200 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Airtel Africa. Poslednja izmena: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $21.6K

Backend softverski inženjer

Računovođa
$23.1K
Menadžer Poslovnih Operacija
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
IT Tehnolog
$23.1K
Menadžer Proizvoda
$53.4K
Menadžer Projekta
$43.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
Arhitekta Rešenja
$59.9K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Airtel Africa je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Airtel Africa je $33,476.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airtel Africa

Srodne kompanije

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi