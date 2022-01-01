Каталог Компанија
Airtable
Airtable Плате

Распон плата Airtable је од $112,700 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $755,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Airtable. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $230K
Menadžer proizvoda
Median $255K

UX istraživač
Median $423K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $755K
Naučnik podataka
Median $315K
Marketinške operacije
Median $172K
Poslovne operacije
$388K
Poslovni analitičar
$162K
Korisnička podrška
$113K
Uspeh korisnika
$114K
Ljudski resursi
$116K
Informatičar (IT)
$332K
Marketing
$191K
Menadžer dizajna proizvoda
$609K
Regrutер
$166K
Prodajni inženjer
$165K
Analitičar sajber bezbednosti
$362K
Arhitekta rešenja
$288K
Tehnički menadžer programa
$470K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Airtable је Menadžer softverskog inženjerstva са годишњом укупном компензацијом од $755,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Airtable је $278,523.

