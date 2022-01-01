Каталог Компанија
Airship Плате

Распон плата Airship је од $71,400 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $187,935 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Airship. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Menadžer proizvoda
$188K
Prodaja
$71.4K
Softverski inženjer
Median $117K

Menadžer softverskog inženjerstva
$164K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Airship је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $187,935. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Airship је $140,338.

