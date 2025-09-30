Direktorijum kompanija
Airmeet
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Bengaluru

Airmeet Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Airmeet iznosi ₹3.32M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Airmeet. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.32M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Airmeet?

₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Софтверски Инжењер katika Airmeet in Greater Bengaluru kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹5,644,072. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Airmeet kwa jukumu la Софтверски Инжењер in Greater Bengaluru ni ₹3,322,767.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airmeet

Srodne kompanije

  • Dropbox
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Stripe
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi