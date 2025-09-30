Софтверски Инжењер kompenzacija in India u Airbus kreće se od ₹1.23M po year za L1 do ₹2.54M po year za l3. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Airbus. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
