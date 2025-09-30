Direktorijum kompanija
Airbus
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • France

Airbus Софтверски Инжењер Plate u France

Софтверски Инжењер kompenzacija in France u Airbus iznosi €56.4K po year za l3. Medijana year kompenzacionog paketa in France iznosi €42.6K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Airbus. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Airbus?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Airbus in France iznosi €65,837 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Airbus za Софтверски Инжењер poziciju in France je €41,565.

Drugi resursi