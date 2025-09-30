Direktorijum kompanija
Airbus
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

  • Greater Bengaluru

Airbus Машински Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Airbus iznosi ₹1.96M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Airbus. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.96M
Nivo
E2
Osnovna plata
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Airbus?

₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Машински Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Машински Инжењер ב-Airbus in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,401,519. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Airbus עבור תפקיד Машински Инжењер in Greater Bengaluru הוא ₹1,875,955.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airbus

Srodne kompanije

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi